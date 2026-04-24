Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260424 - 0513 Frankfurt-Dornbusch: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Abend (23. April 2026) nahmen Polizeibeamte einen 30-jährigen Mann fest, der zuvor mit einem angespitzten Stock auf diese losging.

Nach aktuellen Erkenntnissen meldeten Zeugen gegen 20:45 Uhr einen Mann, der sich auf einer Verkehrsinsel in Höhe der Eckenheimer Landstraße 333 aufhielt und den fließenden Verkehr störte. Hierbei soll er wild mit einem längeren Stock gestikuliert haben.

Auf Ansprachen der hinzugezogenen Beamten reagierte der 30-Jährige aggressiv und weigerte sich trotz mehrfacher Aufforderung den angespitzten Holzstock abzulegen. Als die Polizisten sich dem Mann näherten, schlug dieser mehrfach gezielt in deren Richtung und verfehlte einen Polizisten nur knapp. Schließlich konnte der Stock durch den zweiten Beamten ergriffen und der Mann mit der Unterstützung einer weiteren Streife festgenommen werden.

Hierbei leistete der Tatverdächtige massiv Widerstand. Zudem trat und spuckte er in Richtung der Streife.

Durch den Widerstand erlitten zwei Beamte leichte Verletzungen.

Der 30-jährige Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf Grund seines geistigen Zustandes in eine psychiatrische Einrichtung verbracht.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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