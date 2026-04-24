Polizei Bielefeld

POL-BI: Steht ein Handwerkerangebot in Zusammenhang mit einem Tageswohnungseinbruch?

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Buschkamp- Einbrecher erbeuteten am Donnerstag, 23.04.2026, Schmuck. Am Vortag bot in der Straße ein Mann Malerarbeiten an. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter brachen zwischen 07:20 Uhr und 17:10 Uhr in ein Haus am Pferdekampweg ein. In dem Gebäude durchsuchten die Einbrecher die Räume, Schränke und Schubladen. Mit erbeutetem Schmuck und einem Reisepass traten sie die Flucht an.

Während die Polizisten die Strafanzeige aufnahmen, meldete sich bei Ihnen ein Nachbar. Er berichtete von einer unbekannten männlichen Person, die am Vortag seiner Frau anbot, Malerarbeiten auszuführen. Ob diese Person im Zusammenhang mit dem Einbruch steht ist noch nicht bekannt.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

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