Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Motorradunfall
Grünstadt (ots)
Am Montag den 06.04.2026 befuhr gegen 15:15 Uhr eine 60-Jährige aus dem Donnersbergkreis mit ihrem Motorrad die Bitzenstraße (L516) in 67269 Grünstadt. Die Motorradfahrerin befuhr hier schließlich den Kreisverkehr direkt vor der Polizeiinspektion Grünstadt, um diesen dann in die Sausenheimer Straße (L453) zu verlassen. Hierbei beschleunigte sie kurz vor der Ausfahrt des Kreisverkehrs wohl zu stark, weshalb sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier kollidierte sie mit der Grundstücksmauer eines vor Ort befindlichen Lokals. Die Motorradfahrerin verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Das Motorrad und auch die Mauer wiesen Beschädigungen auf. Der Sachschaden wird derzeit auf insgesamt 8000 Euro geschätzt.
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Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt
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Tel.: 06359 9312 5030
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