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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Motorradunfall

Grünstadt (ots)

Am Montag den 06.04.2026 befuhr gegen 15:15 Uhr eine 60-Jährige aus dem Donnersbergkreis mit ihrem Motorrad die Bitzenstraße (L516) in 67269 Grünstadt. Die Motorradfahrerin befuhr hier schließlich den Kreisverkehr direkt vor der Polizeiinspektion Grünstadt, um diesen dann in die Sausenheimer Straße (L453) zu verlassen. Hierbei beschleunigte sie kurz vor der Ausfahrt des Kreisverkehrs wohl zu stark, weshalb sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier kollidierte sie mit der Grundstücksmauer eines vor Ort befindlichen Lokals. Die Motorradfahrerin verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Das Motorrad und auch die Mauer wiesen Beschädigungen auf. Der Sachschaden wird derzeit auf insgesamt 8000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Helfen, PHK

Tel.: 06359 9312 5030

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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