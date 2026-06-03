Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: 19-Jähriger wegen Verdachts des Drogenhandels festgenommen

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Oberhausen (ots)

Im Rahmen des Behördenziels "Sichere Innenstadt" hat die Polizei Oberhausen die Innenstadt weiterhin verstärkt im Fokus. Bei einem Einsatz am Dienstagabend (02.06.) nahmen Polizeibeamte einen 19-jährigen albanischen Staatsangehörigen wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln vorläufig fest.

Gegen 19:15 Uhr machten Mitarbeiter des Ordnungsamtes auf der Marktstraße eine Streifenwagenbesatzung auf einen Mann aufmerksam, der sich bei Erblicken der Polizei plötzlich zu Fuß entfernte. Der 19-Jährige konnte nach kurzer Verfolgung in der Friedenstraße gestellt und kontrolliert werden.

Nach Angaben des Ordnungsamtes hatte ein bislang unbekannter Zeuge zuvor darauf hingewiesen, dass der Mann im Bereich der Innenstadt Betäubungsmittel verkaufen soll.

Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte Verkaufseinheiten mit einer weißen pulverförmigen Substanz, mutmaßlich Kokain, ein Mobiltelefon sowie Bargeld. Der Tatverdächtige konnte kein gültiges Ausweisdokument vorlegen und gab an, erst vor wenigen Tagen nach Deutschland eingereist zu sein.

Der 19-Jährige wurde wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln sowie wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise vorläufig festgenommen. Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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