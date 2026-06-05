Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer - Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Elpenbachstraße ist am Donnerstagnachmittag (04.06.) ein 63-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein Autofahrer mit einem Renault Clio gegen 14:40 Uhr die Elpenbachstraße. Zeitgleich fuhr der Radfahrer vom Franziskusweg in den Einmündungsbereich der Elpenbachstraße ein. Dort kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und dem Pkw.

Der Radfahrer wurde auf die Motorhaube des Fahrzeugs aufgeladen, prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Er erlitt schwere Verletzungen und musste nach notärztlicher Erstversorgung zunächst in ein Krankenhaus gebracht werden und dann in eine Spezialklinik verlegt werden.

Der 30-jährige Pkw-Fahrer blieb körperlich unverletzt, stand jedoch unter dem Eindruck des Geschehens und wurde durch Notfallseelsorger betreut.

An dem Einsatz, insbesondere zur Betreuung der Angehörigen des Radfahrers, war auch eine Polizeibeamtin der Verkehrsunfallprävention/Opferschutz beteiligt.

Für die Dauer der umfangreichen Unfallaufnahme waren Polizeikräfte aus Oberhausen sowie ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Recklinghausen im Einsatz. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell