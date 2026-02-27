Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Personenkontrolle im Zollhof

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (26.02.2026, gegen 18 Uhr Uhr) beobachtete ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes eines Einkaufscenters im Zollhof einen 15-jährigen Jugendlichen, der ein Messer bei sich führte. Er folgte dem Unbekannten aus dem Einkaufscenter hinaus und verständigte die Polizei. Einsatzkräfte trafen den Jugendlichen kurze Zeit später am Rheinufer an und kontrollierten ihn. Der 15-Jährige gab das Messer heraus. Es handelte sich um ein erlaubnisfreies Klappmesser, welches präventiv sichergestellt wurde.

