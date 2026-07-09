PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es heute Nacht, gegen 02.00 Uhr in der Hauptstraße. Dort entzündete sich in einem im Aufbau befindlichen Imbiss ein Feuer. Die Feuerwehr löschte unverzüglich und konnte ein Ausbreiten verhindern. Personen wurden nach derzeitigen Erkenntnissen nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0171379/2026. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 09.07.2026 – 12:05

    LPI-GTH: Auseinandersetzung - Richtigstellung

    Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Am 01.07.2026 kam es in den Abendstunden in der Ernst-Thälmann-Straße zu einer Auseinandersetzung. Dabei wurde nach derzeitigem Kenntnisstand ein 31-Jähriger (algerisch) von einem 33-Jährigen (libysch) mit einem Messer leicht und entgegen Verlautbarungen in den sozialen Medien, nicht tödlich verletzt. Die Kriminalpolizei Eisenach hat die Ermittlungen zu den Tatabläufen und ...

    mehr
  • 09.07.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Pflichtwidrig entfernt

    Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte einen auf einem Parkplatz im Fröttstädter Weg geparkten VW und entfernte sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro. Der Verkehrsunfall ereignete sich am 29. Juni, in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 14.15 Uhr. Hinweise zum Unfallverursacher, dessen Aufenthaltsort oder dem Verursacherfahrzeug, nimmt die Polizei ...

    mehr
  • 09.07.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Motorradfahrer verletzt

    Döllstädt (Landkreis Gotha) (ots) - Zu einer Kollision eines Seat mit einem 50-jährigen Motorradfahrer kam es gestern am frühen Abend auf der B176. Der 50-Jährige fuhr von Erfurt kommend in Richtung Bad Langensalza. Vor ihm bog ein Transporter in die Herbsleber Straße ab. Aus dieser beabsichtigte die 40-jährige Fahrerin des Seat auf die B176 aufzufahren. Offenbar übersah sie den Motorradfahrer und kollidierte mit diesem. Der 50-Jährige wurde schwer verletzt. Er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren