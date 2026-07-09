LPI-GTH: Brand
Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)
Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es heute Nacht, gegen 02.00 Uhr in der Hauptstraße. Dort entzündete sich in einem im Aufbau befindlichen Imbiss ein Feuer. Die Feuerwehr löschte unverzüglich und konnte ein Ausbreiten verhindern. Personen wurden nach derzeitigen Erkenntnissen nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0171379/2026. (ah)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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