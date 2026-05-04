Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 21-Jähriger attackiert - Polizei sucht Zeugen

Haunetal/Thüringen (ots)

In einem Ermittlungsverfahren bezüglich eines versuchten Tötungsdeliktes sucht die Kriminalpolizeiinspektion Jena im Auftrag der Staatsanwaltschaft Gera nach Zeugen und Hinweisen:

Haunetal/Thüringen. Am späten Donnerstagabend (30.04.), gegen 23 Uhr, wurde ein 21-jähriger Mann aus Bad Sassendorf (NRW) am Bahnhof von Haunetal-Neukirchen Opfer eines körperlichen Übergriffs. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte sich der 21-Jährige dort mit einer ihm bekannten weiblichen Person verabredet. Bei seinem Eintreffen traten dann allerdings die ihm bekannte, sowie zwei weitere Personen an ihn heran und wirkten mit Schlägen, Tritten und Pfefferspray auf ihn ein. Im weiteren Verlauf transportierten ihn die Angreifer im Kofferraum eines Pkw an eine derzeit unbekannte Örtlichkeit, die der 21-Jährige als "Abstellort für Container" wahrnahm. Nachdem die Personen den Geschädigten erneut angriffen und ihn unter anderem mit einem Messer schwer verletzten, sperrten sie ihn wieder in den Kofferraum und setzten die Fahrt nach Thüringen fort.

Dort gelang es dem 21-Jährigen schließlich auf einer Raststätte sich zu befreien und die Polizei zu verständigen. Aufgrund seiner schweren Verletzungen wurde er zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Dank umfangreicher kriminalpolizeilicher Ermittlungen gelang es am Freitag (01.05.) einen 21-Jährigen aus Waldheim (Sachsen), sowie am Sonntag (03.05.) eine 18- und 22-jährige Tatverdächtige ebenfalls aus Waldheim festzunehmen. Eine entsprechende Vorführung beim Haftrichter der 18- und 22-Jährigen steht zum Zeitpunkt der Meldung noch aus - der 21-Jährige wurde bereits einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Da die Ermittlungen bisher keine Erkenntnisse bezüglich des "Abstellortes für Container" ergaben und nicht auszuschließen ist, dass dieser sich im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Osthessen befindet, bitte die KPI Jena um Hinweise. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder Blutspuren machen können, werden gebeten sich unter Angabe des Aktenzeichens ST/0107436/2026 an die KPI Jena unter der Rufnummer 03641/810 oder der Mailadresse kpi.jena@polizei.thueringen.de zu wenden oder jede andere Polizeidienststelle zu kontaktieren.

(i.A. Marc Leipold)

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