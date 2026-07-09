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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorradfahrer verletzt

Döllstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Zu einer Kollision eines Seat mit einem 50-jährigen Motorradfahrer kam es gestern am frühen Abend auf der B176. Der 50-Jährige fuhr von Erfurt kommend in Richtung Bad Langensalza. Vor ihm bog ein Transporter in die Herbsleber Straße ab. Aus dieser beabsichtigte die 40-jährige Fahrerin des Seat auf die B176 aufzufahren. Offenbar übersah sie den Motorradfahrer und kollidierte mit diesem. Der 50-Jährige wurde schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Zur Verkehrsunfallaufnahme wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Straße war temporär voll gesperrt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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