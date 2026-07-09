Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorradfahrer verletzt

Döllstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Zu einer Kollision eines Seat mit einem 50-jährigen Motorradfahrer kam es gestern am frühen Abend auf der B176. Der 50-Jährige fuhr von Erfurt kommend in Richtung Bad Langensalza. Vor ihm bog ein Transporter in die Herbsleber Straße ab. Aus dieser beabsichtigte die 40-jährige Fahrerin des Seat auf die B176 aufzufahren. Offenbar übersah sie den Motorradfahrer und kollidierte mit diesem. Der 50-Jährige wurde schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Zur Verkehrsunfallaufnahme wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Straße war temporär voll gesperrt. (jd)

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