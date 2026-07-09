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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwer verletzt

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern Nachmittag in der Schmalkalder Straße. Ein 67-jährige Fahrer eines BMW fuhr von Friedrichroda in Richtung Floh-Seligenthal und beabsichtigte im Bereich eines Berggasthofes nach links in eine Einfahrt abzubiegen. Dabei übersah er offenbar einen entgegenkommenden 47-jährigen Fahrer einer Suzuki. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und im weiteren Verlauf mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 7.000 Euro. Die Suzuki war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Die Straße war temporär voll gesperrt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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