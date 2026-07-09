LPI-GTH: Weggerollt
Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)
Ein 22-Jähriger stellte am frühen Nachmittag des gestrigen Tages einen Anhänger auf einem Parkplatz in der Bücheloher Straße ab. Offenbar versäumte der Mann diesen ausreichend gegen Wegrollen zu sichern, sodass der Anhänger fortfolgend einen Hang hinunterrollte, mit einem Stromhäuschen kollidierte und anschließend zum Stehen kam. Es entstand Sachschaden in Gesamthöhe von ungefähr 12.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (jd)
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