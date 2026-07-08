Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeug überrollt Frau

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Morgen wurde eine 55-Jährige von ihrem eigenen Pkw verletzt. Sie hatte ihren Audi in der Straße 'Am Bahnhofsweg' abgestellt und offenbar nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesichert. Das Fahrzeug setzte sich in Bewegung. Die Frau versuchte das Fahrzeug zu stoppen und wurde dabei verletzt. Der Audi rollte in der Folge in den angrenzenden Bachlauf und kam dort zum Stehen. Der Pkw musste mittels Krahn geborgen werden. (ah)

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