Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kind verletzt

Günthersleben (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Nachmittag wurde ein 9-jähriger Junge leicht verletzt. Er fuhr mit seinem Rad auf dem Radweg der Burgenlandallee und anschließend zwischen zwei Hecken hindurch in Richtung Friedrich-Seitz-Weg. Eine 29 Jahre alte Hyundai-Fahrerin, die den Weg in Richtung Spielplatz befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Jungen. Dieser kam zu Fall und verletzte sich, er trug glücklicherweise einen Helm. Das Kind musste ärztlich behandelt werden. (ah)

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