Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Oldtimer VW Käfer gestohlen - Zeugen gesucht

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Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Diebstahl eines VW Käfer. Am 27.06.2026, in der Nacht von Freitag zum Samstag, entwendeten Unbekannte das Fahrzeug aus einer verschlossenen Garage im Lohmühlenweg. An dem VW Käfer waren zum Diebstahlszeitpunkt die amtlichen Kennzeichen EF-WP 8 H (Oldtimerkennzeichen) angebracht. Der Wert des Fahrzeugs liegt bei ca. 10.000 EUR. Wer hat den Oldtimer nach dem 27.06.2026 gesehen? Wer kann Angaben zum Verbleib oder möglichen Tatverdächtigen machen? Die rechtlichen Voraussetzungen zur Veröffentlichung des Fotomaterials sowie des Kennzeichens liegen vor. Hinweise werden durch die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0160311/2026 entgegengenommen. (ah)

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