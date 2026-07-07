LPI-GTH: Kollision mit Leitplanke
Amt Creuzburg (Wartburgkreis) (ots)
Ein 72-jähriger Fahrer eines VW befuhr gestern Nachmittag die die Umgehungsstraße von Creuzburg in Richtung Eisenach und beabsichtigte nach rechts in die Bahnhofstraße einzubiegen. Vor einer Verkehrsinsel kam der Mann nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit der Leitplanke. Am VW entstand unfallbedingter Sachschaden. Der Fahrzeugführer sowie seine Mitfahrer blieben unverletzt. (jd)
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