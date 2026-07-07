LPI-GTH: Kollision mit Leitplanke

Ilmenau (ots) - Im Kreuzungsbereich der Bücheloher Straße zur K51 kam es gestern, gegen 17.20 Uhr zur Kollision zweier Fahrzeuge. Während eine 26-jährige Fahrerin eines VW in Richtung BAB 71 fuhr, beabsichtigte eine 27-jährige Fahrerin eines Opel von der K51 in Richtung Stadtzentrum abzubiegen. Infolge des Zusammenstoßes waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrzeugführer sowie ein 26-jähriger Mitfahrer im Opel wurden ...

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