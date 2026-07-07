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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung

Ilmenau (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Personen beschädigten das Fundament einer Klingelsäule im Bereich der Eishalle. Der entstandene Sachschaden liegt im Bereich eines dreistelligen Eurobetrages. Die Tat ereignete sich gestern, gegen 19.00 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0169108/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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