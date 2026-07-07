LPI-GTH: Sachbeschädigung
Ilmenau (ots)
Ein oder mehrere unbekannte Personen beschädigten das Fundament einer Klingelsäule im Bereich der Eishalle. Der entstandene Sachschaden liegt im Bereich eines dreistelligen Eurobetrages. Die Tat ereignete sich gestern, gegen 19.00 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0169108/2026) entgegen. (jd)
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Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
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http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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