LPI-GTH: Sachbeschädigung

Goldbach (Landkreis Gotha) (ots) - Ein 77-Jähriger wurde gestern infolge eines Verkehrsunfalles mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor, gegen 16.45 Uhr, fuhr der Mann mit seinem Opel auf der L2030 von Goldbach in Richtung Gotha, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr einen Wasserlauf. Anschließend kam er auf einem Feld zum Stehen. Der Opel wurde im weiteren Verlauf durch einen Abschleppdienst geborgen. Die Straße war temporär voll gesperrt. ...

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