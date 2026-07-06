LPI-GTH: Eigentümer gesucht
Neudietendorf (Landkreis Gotha) (ots)
Am 15. Mai 2026 wurden im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes ein Fahrrad sowie ein Rucksack im Stadtgebiet aufgefunden und sichergestellt. Die Polizei sucht den oder die rechtmäßigen Eigentümer der Gegenstände. Diese werden gebeten, sich mit einem geeigneten Nachweis mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0119641/2026) oder persönlich in Verbindung zu setzen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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