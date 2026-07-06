LPI-GTH: Alkoholisiert
Gotha (ots)
Ein 35-jähriger Fahrradfahrer wurde in den frühen Stunden des heutigen Tages einer Verkehrskontrolle in der Gleichenstraße unterzogen. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell