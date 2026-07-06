Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall

Hörselberg-Hainich (Wartburgkreis) (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern Abend auf der B84. Eine 49-jährige Fahrerin eines Mercedes befuhr die Straße von Großenlupnitz kommend in Richtung Behringen. Die Frau verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, touchierte die Leitplanke, steuerte offenbar gegen und kam anschließend in der Leitplanke der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Die Frau wurde leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden an den Verkehrseinrichtungen und dem Pkw. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Straße war temporär voll gesperrt. (jd)

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