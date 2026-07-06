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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad entwendet

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte entwendeten ein E-Bike aus einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Kohlenmarkt". Das Beutegut des Typs "Giant Reign E+1" in den Farben Hellblau und Violett hat einen Wert von ungefähr 5.500 Euro. Der Diebstahl wurde in der Zeit zwischen dem 01. Juli, 19.00 Uhr und dem 02. Juli, 06.15 Uhr begangen. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0165103/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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  • 06.07.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Versuchter Einbruch

    Eisenach (ots) - Eine Hauseingangstür in der Johannisstraße versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam zu öffnen, was allerdings misslang. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 500 Euro. Die Tat ereignete sich am 04. Juli, in der Zeit zwischen 02.00 Uhr und 09.15 Uhr. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten, sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0167122/2026) in Verbindung zu setzen. (jd) Rückfragen bitte an: ...

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  • 06.07.2026 – 07:04

    LPI-GTH: Zeugensuche nach Diebstahlshandlung

    Unterellen (Wartburgkreis) (ots) - In der Zeit zwischen dem 01. Juli, 22.00 Uhr und dem 02. Juli, 04.30 Uhr drangen ein oder mehrere Personen gewaltsam in eine Lagerhalle einer Firma für Elektrotechnik ein. Anschließend entwendeten der oder die unbekannten Täter Kabeltrommeln in noch unbekanntem Wert. Zusätzlich entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 5.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. ...

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  • 05.07.2026 – 13:00

    LPI-GTH: Philosophenweg

    Gotha (ots) - Am heutigen Morgen wurde im Philosophenweg ein 42-jähriger Mann einer Personenkontrolle unterzogen. Dabei wurde bei dem Mann eine Spritze mit einer unbekannten Flüssigfkeit aufgefunden. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Substanz wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren gegen den Besitzer eingeleitet. (pp) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha ...

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