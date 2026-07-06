LPI-GTH: Fahrrad entwendet

Eisenach (ots) - Eine Hauseingangstür in der Johannisstraße versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam zu öffnen, was allerdings misslang. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 500 Euro. Die Tat ereignete sich am 04. Juli, in der Zeit zwischen 02.00 Uhr und 09.15 Uhr. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten, sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0167122/2026) in Verbindung zu setzen. (jd) Rückfragen bitte an: ...

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