LPI-GTH: Zeugensuche nach Diebstahlshandlung
Unterellen (Wartburgkreis) (ots)
In der Zeit zwischen dem 01. Juli, 22.00 Uhr und dem 02. Juli, 04.30 Uhr drangen ein oder mehrere Personen gewaltsam in eine Lagerhalle einer Firma für Elektrotechnik ein. Anschließend entwendeten der oder die unbekannten Täter Kabeltrommeln in noch unbekanntem Wert. Zusätzlich entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 5.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0165188/2026) entgegen. (jd)
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Landespolizeiinspektion Gotha
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