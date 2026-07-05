LPI-GTH: Tätliche Auseinandersetzung
Gotha (ots)
Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen kam es letzte Nacht auf dem Neumarkt. Hier schlug ein 24-jähriger Mann einem 25-jährigen Mann aus bisher unbekanntem Grund mit der Faust ins Gesicht. Die herbeigerufene Polizei nahm den Vorfall auf und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. (pp)
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