PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tätliche Auseinandersetzung

Gotha (ots)

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen kam es letzte Nacht auf dem Neumarkt. Hier schlug ein 24-jähriger Mann einem 25-jährigen Mann aus bisher unbekanntem Grund mit der Faust ins Gesicht. Die herbeigerufene Polizei nahm den Vorfall auf und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. (pp)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 05.07.2026 – 13:00

    LPI-GTH: Unfall beim Einparken

    Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots) - Zu einem Unfall während des Einparkens kam es am gestrigen Nachmittag in der Bahnhofstraße. Ein 28-jähriger Fahrer wollte mit seinem Mercedes Vito seitlich in eine Parkbucht einparken. Hierbei kollidierte er beim Rangieren mit einem bereits abgeparkten Hyundai. An beiden Fahrzeugen enstand unfallbedingter Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. (pp) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

    mehr
  • 05.07.2026 – 10:17

    LPI-GTH: Betrunken gegen Gebäudewand

    Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots) - Am Samstag Abend befuhr ein 33jähriger Audi-Fahrer in der Ortslage Großbreitenbach die Nordstraße aus Richtung Mühlbergstraße kommend. In der Folge kam er unvermittelt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit den Wänden einer Garagenreihe. Der Grund für den Unfall wurde den Beamten vor Ort schnell klar. Ein mit dem Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen ...

    mehr
  • 05.07.2026 – 10:01

    LPI-GTH: Brand in Mehrfamilienhaus

    Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots) - Am Sonntag Morgen kam es zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei in der Stadtilmer Maxim-Gorki-Straße. Gegen 07 Uhr stellte die 59jährige Bewohnerin starke Rauchentwicklung im Gebäude fest. Sie informierte sofort die Feuerwehr und begab sich mit den acht- und vierjährigen Enkeln aus dem Gebäude. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindert werden. Alle drei Bewohner wurden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren