LPI-GTH: Unfall beim Einparken

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots) - Am Sonntag Morgen kam es zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei in der Stadtilmer Maxim-Gorki-Straße. Gegen 07 Uhr stellte die 59jährige Bewohnerin starke Rauchentwicklung im Gebäude fest. Sie informierte sofort die Feuerwehr und begab sich mit den acht- und vierjährigen Enkeln aus dem Gebäude. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindert werden. Alle drei Bewohner wurden ...

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