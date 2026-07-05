LPI-GTH: Unfall beim Einparken
Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)
Zu einem Unfall während des Einparkens kam es am gestrigen Nachmittag in der Bahnhofstraße. Ein 28-jähriger Fahrer wollte mit seinem Mercedes Vito seitlich in eine Parkbucht einparken. Hierbei kollidierte er beim Rangieren mit einem bereits abgeparkten Hyundai. An beiden Fahrzeugen enstand unfallbedingter Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. (pp)
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