Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken gegen Gebäudewand

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag Abend befuhr ein 33jähriger Audi-Fahrer in der Ortslage Großbreitenbach die Nordstraße aus Richtung Mühlbergstraße kommend.

In der Folge kam er unvermittelt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit den Wänden einer Garagenreihe.

Der Grund für den Unfall wurde den Beamten vor Ort schnell klar. Ein mit dem Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,7 Promille. Er wurde anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Der Schaden an Pkw und Hauswand wird in der Summe auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Es erfolgte die Blutentnahme in einem Krankenhaus, die Unterbindung der Weiterfahrt, die Beschlagnahme des Führerscheines und die Anzeigeerstattung wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (tb)

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