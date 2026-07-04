LPI-GTH: Zeugen gesucht
Luisenthal (Landkreis Gotha) (ots)
In der Nacht vom 03.07. zum 04.07. wurde an einem abgestellten PKW Seat im Hammerweg durch unbekannte Täter die Seitenscheibe eingeschlagen und Beutegut in Form von Zigaretten aus dem Fahrzeug entwendet. Die Polizei Gotha bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise zur Tat unter Bezugsnummer: 0167024/2026.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell