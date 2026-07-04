Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Warnung vor Betrugsmasche beim Geldumtausch in schwache Währung

Manebach (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag Abend befuhr ein 21jähriger Deutscher die Landstraße 3004 von Ilmenau nach Manebach. In Höhe des Campingplatzes fand dieser einen Pkw Ford Transit mit ausländischen Kennzeichen und eingeschalteter Warnblinkanlage vor.

Der unbekannte ausländische Fahrzeugführer bat den jungen Mann unter Vorspiegelung einer Notsituation um den Tausch von belarussischen Rubeln in Euro. Zumeist wird ein vermeintlich hoher Betrag der Rubel zum Tausch erbeten. Der Gegenwert in Euro ist allerdings deutlich niedriger als von den Tätern vorgespiegelt.

Der 21jährige lehnte den "schlechten Tausch" klugerweise ab, so dass es zu keinem Vermögensschaden kam.

Die Polizei warnt vor derartigen Betrugsmaschen, welche meist an abgelegenen Orten oder Landstraßen versucht werden.

Gehen Sie nicht auf derartige Tauschangebote ein und informieren Sie die Polizei. (tb)

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