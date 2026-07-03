LPI-GTH: Gotha
Gotha (ots)
Ein 43-jähriger Fahrer eines VW Sharan wurde am gestrigen Abend in der Bürgeraue einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Darüber hinaus reagierte ein durchgeführter Dorgenvortest positiv. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverefahren eingeleitet. (pp)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell