LPI-GTH: Ladendieb

Traßdorf (Ilm-Kreis) (ots) - In den frühen Stunden des heutigen Tages ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L1047. Ein 60-jähriger Fahrer eines BMW fuhr von Traßdorf in Richtung Branchewinda als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Es kam zur Kollision mit dem Wildtier. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

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