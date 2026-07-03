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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ladendieb

Gotha (ots)

Am gestrigen Abend passierte ein Einkaufskunde den Kassenbereich eines Lebensmittelmarktes in der Stielerstraße mit verschiedenen Artikeln ohne zu bezahlen. Der anschließend flüchtendende Dieb konnte durch einen Mitarbeiter des Marktes gestellt und der Polizei übergeben werden. Die Person erhielt einen Platzverweis und ein Verfahren wurde eingeleitet. (pp)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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