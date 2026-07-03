LPI-GTH: Ladendieb
Gotha (ots)
Am gestrigen Abend passierte ein Einkaufskunde den Kassenbereich eines Lebensmittelmarktes in der Stielerstraße mit verschiedenen Artikeln ohne zu bezahlen. Der anschließend flüchtendende Dieb konnte durch einen Mitarbeiter des Marktes gestellt und der Polizei übergeben werden. Die Person erhielt einen Platzverweis und ein Verfahren wurde eingeleitet. (pp)
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http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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