Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trickbetrug

Landkreis Gotha (ots)

Ein finanzieller Schaden in Höhe von 20.000 Euro entstand einer 73-Jährigen aufgrund eines Betruges. Ihr wurde über einen Messenger-Dienst vorgetäuscht, im Falle einer Pflegebedürftigkeit exklusive medizinische Leistungen zu erhalten. Daraufhin leistete die Frau mehrfach Zahlungen, zumeist durch Prepaid-Karten an Unbekannte. Die Polizei weist darauf hin: wenn Sie per Messenger-Dienst oder sonstigen digitalen Kommunikationsplattformen um Geldüberweisungen gebeten werden, seien Sie immer misstrauisch. Warnen Sie auch Angehörige oder Bekannte über diese Art der Betrugsmaschen. Informationen erhalten Sie im Internet unter https://polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/messenger/ oder bei der Polizeilichen Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-7811504. (jd)

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