Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Straße abgekommen

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Morgen wurde der Polizei ein verunfallter Seat auf der L2148 zwischen Wölfis und Ohrdruf mitgeteilt. Der Fahrer ist offenbar nach links von der Straße abgekommen, das Fahrzeug hatte sich überschlagen und kam im Straßengraben zum Liegen. Der Fahrer war allerdings nicht mehr vor Ort. Ermittlungen führten zu einem 36-Jährigen. Der Mann, Besitzer des Fahrzeugs und mutmaßlicher Fahrer, hatte der Polizei seinen Seat als gestohlen gemeldet. Ein Atemalkoholtest ergab Hinweise auf Alkoholkonsum. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ah)

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