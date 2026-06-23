Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg

In der Nacht von Sonntag, den 21.06.2026, auf Montag, den 22.06.2026, brachen bislang unbekannte Täter zwischen 21:15 Uhr und 06:40 Uhr in die Lagerhalle eines Firmengebäudes in der Wagenbergstraße in Arnsberg-Hüsten ein. Die Täter verschafften sich über ein Rolltor gewaltsam Zugang zum Objekt und entwendeten verschiedene Werkzeuge sowie Material.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932/90200 zu melden.

Winterberg

Im Zeitraum von Freitag, den 19.06.2026 15:00 Uhr, bis Montag, den 22.06.2026 06:30 Uhr, wurde in Winterberg-Niedersfeld in der Straße Am Eschenberg ein Baucontainer aufgebrochen. Die bislang unbekannten Täter brachen das Schloss des Containers auf und entwendeten zwei Werkzeuge.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981/90200 zu melden.

Marsberg

Im Rahmen des jährlichen Fensterreinigens konnte ein versuchter Einbruch in einem Kindergarten in der Pastor-Thaemel-Straße in Marsberg-Niedermarsberg festgestellt werden. An einer Glastür und einem Fenster konnten Einbruchsspuren festgestellt werden. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 01.01.2026 und dem 22.06.2026 15:00 Uhr, da die Beschädigungen seit dem Reinigen der Fenster im vergangenen Jahr nicht aufgefallen sind.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Marsberg unter der Telefonnummer 02992/90200-3711 zu melden.

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