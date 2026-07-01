LPI-GTH: Körperliche Auseinandersetzung
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
Gestern Abend kam es in der Bahnhofstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppierungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelte es sich um Menschen mit syrischer Herkunft, die zunächst in Streit gerieten und in der Folge körperlich auf sich einwirkten. Es wurden mindestens zwei Personen leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Anzahl, Tatbeteiligung sowie zu den Hintergründen und Abläufen der Auseinandersetzung aufgenommen. (ah)
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