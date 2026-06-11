Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (166/2026) Vermisster 14-Jähriger aus Hann. Münden angetroffen - Öffentlichkeitsfahndung eingestellt

Göttingen (ots)

HANN. MÜNDEN (ab) - Der seit dem 25.05.2026 vermisste 14-Jährige aus Hann. Münden (Landkreis Göttingen) ist am heutigen Donnerstagvormittag (11.06.26) wieder angetroffen worden.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Schüler ist damit eingestellt. Die entsprechende Pressemitteilung Nr. 164 vom gestrigen Tage wurde soeben aus dem Presseportal entfernt.

Die Polizei dankt allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich mit Hinweisen gemeldet und die Suche unterstützt haben.

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