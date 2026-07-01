LPI-GTH: Brand
Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)
Heute Nacht kam es gegen 03.00 Uhr zu einem Brand eines Nebengelasses eines Einfamilienhauses in der Steingasse. Durch das Feuer entstand Sachschaden an der Gebäudesubstanz. Drei Bewohner (m/33, w/59 und m/63) erlitten eine leichte Rauchgasintoxikation. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer konnte rechtzeitig durch die Feuerwehr gelöscht und ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden. (ah)
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