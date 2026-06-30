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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 17-jähriger Fahrer einer Simson befuhr heute Morgen die Ohrdrufer Straße von Holzhausen kommend, während ein 30-Jähriger mit einem Fahrrad auf der Schillerstraße in Richtung Ohrdrufer Straße fuhr. Der 30 Jahre alte Mann übersah beim Passieren der Straße offenbar den vorfahrtsberechtigten Mopedfahrer, sodass es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Beide Zweiradfahrer kamen infolgedessen zu Fall und wurden leicht verletzt. Sie kamen mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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  • 30.06.2026 – 09:00

    LPI-GTH: In Apotheke eingedrungen

    Gotha (ots) - In eine Apotheke in der Oststraße drangen ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam ein. Der oder die Täter entwendeten fortfolgend Bargeld in Höhe eines zweistelligen Eurobetrages. Zudem wurde Sachschaden verursacht. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 27. Juni, 13.00 Uhr und gestern, 07.30 Uhr. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten, sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0161676/2026) in Verbindung zu setzen. (jd) Rückfragen ...

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  • 30.06.2026 – 07:45

    LPI-GTH: Von der Unfallstelle entfernt

    Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots) - Ein 26-Jähriger parkte am 28. Juni seinen Audi im Bereich des Schwimmbades. Als der Mann zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen fest, welche augenscheinlich von einem Verkehrsunfall herrührten. Ein bis dahin Unbekannter hatte offenbar den Pkw touchiert, einen Schaden in geschätzter Höhe von 5.000 Euro verursacht und anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle ...

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  • 30.06.2026 – 07:45

    LPI-GTH: Brand

    Gotha (ots) - Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es gestern, gegen 19.15 Uhr in der Schlegelstraße. Dort war ein Komposthaufen in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte das Feuer, Personen wurden nach derzeitigen Erkenntnissen nicht verletzt. Eine angrenzende Gartenhütte wurde beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

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