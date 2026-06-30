Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 17-jähriger Fahrer einer Simson befuhr heute Morgen die Ohrdrufer Straße von Holzhausen kommend, während ein 30-Jähriger mit einem Fahrrad auf der Schillerstraße in Richtung Ohrdrufer Straße fuhr. Der 30 Jahre alte Mann übersah beim Passieren der Straße offenbar den vorfahrtsberechtigten Mopedfahrer, sodass es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Beide Zweiradfahrer kamen infolgedessen zu Fall und wurden leicht verletzt. Sie kamen mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit. (jd)

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