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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: ++Aktuell++ Dachstuhlbrand/Starke Rauchentwicklung - Fenster und Türen geschlossen halten

Ober-Ramstadt (ots)

Am Donnerstagabend (25.06.), gegen 17.15 Uhr, wurde ein Dachstuhlbrand eines Wohnhauses in der Adlergasse gemeldet. Die Feuerwehr hat den Brand mittlerweile unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten dauern aktuell noch an. Hinweise auf Verletzte liegen bislang nicht vor. Anwohner werden aufgrund der starken Rauchentwicklung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Angaben zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Schadens sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Die Kriminalpolizei in Darmstadt wird hierzu die Ermittlungen aufnehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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