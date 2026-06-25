Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: ++Aktuell++ Dachstuhlbrand/Starke Rauchentwicklung - Fenster und Türen geschlossen halten

Ober-Ramstadt (ots)

Am Donnerstagabend (25.06.), gegen 17.15 Uhr, wurde ein Dachstuhlbrand eines Wohnhauses in der Adlergasse gemeldet. Die Feuerwehr hat den Brand mittlerweile unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten dauern aktuell noch an. Hinweise auf Verletzte liegen bislang nicht vor. Anwohner werden aufgrund der starken Rauchentwicklung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Angaben zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Schadens sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Die Kriminalpolizei in Darmstadt wird hierzu die Ermittlungen aufnehmen.

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