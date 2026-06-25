Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt/Rettungshubschrauber im Einsatz

Rüsselsheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag (25.06.) ereignete sich gegen 14.10 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall an der Kreuzung Adam-Opel-Straße/Haßlocher Straße (Bundesstraße 486). Eine Autofahrerin befuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand die Haßlocher Straße und beabsichtigte an der Kreuzung nach links in die Adam-Opel-Straße einzubiegen. Hierbei kollidierte sie mit einem entgegenkommenden 30 Jahre alten Motorradfahrer aus Rüsselsheim. Der 30-Jährige zog sich bei dem Zusammenprall schwerste Verletzungen zu und wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Beide Fahrzeuge wurden von der Polizei sichergestellt.

Für die Rettungsarbeiten bzw. die Unfallaufnahme ist der Bereich rund um die Unfallstelle aktuell noch gesperrt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallhergang machen können, sich mit der Polizeistation Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 in Verbindung zu setzen.

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