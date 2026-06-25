PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt/Rettungshubschrauber im Einsatz

Rüsselsheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag (25.06.) ereignete sich gegen 14.10 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall an der Kreuzung Adam-Opel-Straße/Haßlocher Straße (Bundesstraße 486). Eine Autofahrerin befuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand die Haßlocher Straße und beabsichtigte an der Kreuzung nach links in die Adam-Opel-Straße einzubiegen. Hierbei kollidierte sie mit einem entgegenkommenden 30 Jahre alten Motorradfahrer aus Rüsselsheim. Der 30-Jährige zog sich bei dem Zusammenprall schwerste Verletzungen zu und wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Beide Fahrzeuge wurden von der Polizei sichergestellt.

Für die Rettungsarbeiten bzw. die Unfallaufnahme ist der Bereich rund um die Unfallstelle aktuell noch gesperrt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallhergang machen können, sich mit der Polizeistation Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 25.06.2026 – 13:56

    POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Motorroller (DA-B 178) gestohlen / Zeugen gesucht

    Darmstadt (ots) - Unbekannte entwendeten zwischen Mittwochabend (24.6.) und Donnerstagmorgen (25.6.) einen in der Arndtstraße abgestellten grauen Motorroller (Leichtkraftrad) der Marke SYM mit dem Kennzeichen DA-B 178. Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des gestohlenen Rollers geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (Kommissariat ...

    mehr
  • 25.06.2026 – 10:58

    POL-DA: Groß-Zimmern: Lebensmitteldiebe in Kita / Polizei sucht Zeugen

    Groß-Zimmern (ots) - Zwischen Dienstagabend (23.6.) und Mittwochmorgen (24.6.) hatten es bislang unbekannte Kriminelle auf einen Kindergarten im Otzbergring abgesehen. Aktuellen Erkenntnissen zufolge drangen die Täter über eine Tür in das Gebäude ein und durchsuchten anschließend die Räume. Mit Lebensmitteln als Beute flüchtete man unerkannt. Wer hat etwas ...

    mehr
  • 25.06.2026 – 10:37

    POL-DA: Zwingenberg: Wohnungseinbruch/Kripo ermittelt

    Zwingenberg (ots) - Nach einem Einbruch in eine Wohnung hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Mittwoch (24.06.) drangen die bislang noch unbekannten Täter in der Zeit zwischen 7.30 und 16.00 Uhr über die Tür gewaltsam in die Räume im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Annastraße ein und suchten anschließend nach Wertgegenständen. Nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren