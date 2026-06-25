POL-DA: Zwingenberg: Wohnungseinbruch/Kripo ermittelt
Zwingenberg (ots)
Nach einem Einbruch in eine Wohnung hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Mittwoch (24.06.) drangen die bislang noch unbekannten Täter in der Zeit zwischen 7.30 und 16.00 Uhr über die Tür gewaltsam in die Räume im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Annastraße ein und suchten anschließend nach Wertgegenständen. Nach aktuellem Ermittlungsstand entwendeten sie hierbei Schmuck.
Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Heppenheim ist unter der Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen.
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