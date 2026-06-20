Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bahnhof geräumt - herrenloses Gepäckstück löst Polizeieinsatz aus

Friedrichshafen (ots)

Am Freitagabend verursachte ein herrenloses Gepäckstück die zeitweise Sperrung des Stadtbahnhofs in Friedrichshafen und des umliegenden Nahbereichs.

Am 19. Juni 2026 entdeckte eine Streife der Bundespolizei ein herrenloses Gepäckstück in der Bahnhofshalle des Stadtbahnhofs Friedrichshafen. Ein Besitzer bzw. eine Besitzerin konnte nicht unmittelbar ausfindig gemacht werden. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass von dem Gegenstand eine Gefahr für Reisende und den Betrieb der Bahn ausging, wurde der Bahnhof großräumig abgesperrt. Von den Maßnahmen ebenfalls betroffen waren unter anderem die angrenzenden Bahnsteige und der Bahnhofsvorplatz mit Busbahnhof. Der Zugverkehr wurde für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen eingestellt.

Die Bundespolizei setzte zur Untersuchung des Gepäckstücks Entschärfer ein, die nach eingehender Prüfung Entwarnung geben konnten. Gegen 01:55 Uhr (20. Juni 2026) konnten die Absperrmaßnahmen und die Einstellung des Zugverkehrs aufgehoben werden.

In der Tasche wurden Hinweise auf den Besitzer gefunden. Die Ermittlungen der Bundespolizei dauern an.

In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei darauf hin, das eigene Gepäck nie unbeaufsichtigt stehen zu lassen.

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