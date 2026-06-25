POL-DA: Weiterstadt: Autofahrerin mit 81 "Sachen" zu viel auf dem Tacho/26-Jährige erwarten drei Monate Fahrverbot

Darmstadt (ots) - Am Mittwochmorgen (24.6.) gegen 07:30 Uhr, kam es an der Kreuzung Groß-Gerauer Weg / Eschollbrücker Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriger Junge leicht verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 11-Jährige mit seinem Fahrrad den Groß-Gerauer Weg auf dem Radweg. An der Eschollbrücker Straße wollte ein ebenfalls den ...

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