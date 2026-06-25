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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Autofahrerin mit 81 "Sachen" zu viel auf dem Tacho/26-Jährige erwarten drei Monate Fahrverbot

Weiterstadt (ots)

Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung stoppten zivile Verkehrsfahnder der Polizei Südhessen am Mittwochmorgen (24.06.) auf der A 5, zwischen Frankfurt und Darmstadt, eine 26 Jahre alte Autofahrerin mit 181 km/h, anstatt der maximal dort erlaubten 100 Stundenkilometer. Sie erwartet nun ein dreimonatiges Fahrverbot, 700 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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