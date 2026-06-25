Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Brand in Einfamilienhaus ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Pfungstadt (ots)

Am Mittwochabend (24.6.) kam es zu einem Brand in der Gartenstraße. Gegen 18 Uhr wurden die Einsatzkräfte über das Feuer in einer Einliegerwohnung im Keller eines dortigen Wohnhauses informiert.

Die sofort hinzugezogene Feuerwehr aus Pfungstadt konnte das Feuer zügig lokalisieren, unter Kontrolle bringen und löschen.

Ein 25-jähriger Bewohner des Hauses wurde am Einsatzort vorsorglich vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Der Mann zog sich bei dem Brand nach gegenwärtigem Ermittlungsstand aber nur leichtere Verletzungen zu.

Die Einliegerwohnung ist aktuell nicht bewohnbar. Nach ersten Schätzungen dürfte ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro entstanden sein.

Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist derzeit noch unklar. Die Kripo in Darmstadt (K10) hat die Ermittlungen übernommen.

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