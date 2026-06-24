Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: 35-Jähriger wieder da

Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Rüsselsheim (ots)

Der seit dem 14. Juni 2026 vermisste 35-jährige (wir haben berichtet) wurde wohlbehalten angetroffen. Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen.

An die Medien:

Es wird gebeten, das im Rahmen der Fahndung verwendete Foto des 35-Jährigen wieder zu löschen.

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