Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Weißer Geister-E-Scooter als Mahnmal mit abschreckender Wirkung: "Jede Fahrt kann ein Leben verändern"

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Duisburg (ots)

Am 10. April 2026 ereignete sich an der Kreuzung Ottostraße/Sandstraße ein tragischer Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Pkw. Für den Fahrer des E-Scooters kam jede Hilfe zu spät - er verlor sein Leben. Es ist der erste tödliche Verkehrsunfall eines E-Scooter-Fahrers in Duisburg. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6254257

Anlässlich dieses schweren Unglücks haben die Experten der Verkehrsunfallprävention/Opferschutz einen sogenannten "Geister-E-Scooter" vom Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste Nordrhein-Westfalen (LZPD NRW) organisiert. Der vollständig weiß gestaltete E-Scooter wird für die kommenden zwei bis drei Monate an der Unfallstelle angekettet stehen, um an den tragischen Vorfall zu erinnern.

E-Scooter erfreuen sich großer Beliebtheit, doch viele unterschätzen die Risiken. Hohe Geschwindigkeiten, fehlende Knautschzonen und die Tatsache, dass häufig kein Helm getragen wird, führen dazu, dass selbst vermeintlich leichte Stürze schwerste Verletzungen nach sich ziehen können. Insbesondere Kopfverletzungen gehören zu den häufigsten und gefährlichsten Unfallfolgen.

Die Polizei Duisburg appelliert deshalb an alle Verkehrsteilnehmenden: Halten Sie sich an die Verkehrsregeln. Fahren Sie aufmerksam und verantwortungsbewusst. Tragen Sie nach Möglichkeit einen Helm. Und vor allem: Unterschätzen Sie nicht die Gefahren, die mit der Nutzung eines E-Scooters einhergehen.

Der weiße E-Scooter erinnert daran, dass hinter jeder Unfallstatistik ein Mensch, eine Familie und ein unwiederbringlicher Verlust stehen.

Weitere Informationen zum Thema finden Sie hier: https://polizei.nrw/e-scooter

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