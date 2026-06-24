Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Trickdieb bestiehlt Senior

Polizei sucht Zeugen

Dieburg (ots)

Ein bislang unbekannter Dieb brachte am Dienstag (23.6.), gegen 10.15 Uhr, in der Straße "An der Brückenmühle" einen Senior um Bargeld.

Der Kriminelle sprach nach derzeitigen Erkenntnissen den 83-Jährigen an und bat um einen Geldwechsel. Der Senior wollte helfen und holte seinen Geldbeutel hervor. Der Dieb griff daraufhin in die Geldbörse und entwendete mehrere Geldscheine. Im Anschluss suchte er in unbekannte Richtung das Weite.

Der Täter soll etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß sein sowie eine schlanke und zierliche Statur haben. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer kurzen, hellen Hose bekleidet.

Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ist mit dem Fall betraut und hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise, insbesondere zur Identität des Kriminellen, nimmt die Kripo unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell