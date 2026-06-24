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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Mit Pfefferspray attackiert/23-Jähriger verletzt

Rüsselsheim (ots)

Ein 23 Jahre alter Mann wurde am frühen Dienstagabend (23.06.), gegen 17.15 Uhr, in der Alzeyer Straße von einem Unbekannten attackiert. Der Kriminelle forderte den 23-Jährigen zunächst zum Leeren seiner Taschen auf und besprühte ihn anschließend mit Pfefferspray. Der 23-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der Angreifer flüchtete ohne Beute zu Fuß vom Tatort.

Der Flüchtige ist etwa 17 bis 18 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er trug ein schwarzes T-Shirt, schwarze Sneaker, dunkle Jeans und ein schwarzes Bandana um den Kopf gebunden. Er soll laut Angaben des 23-Jährigen ein südländisches Erscheinungsbild haben.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Raubes. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 35) unter der Rufnummer 06142/696-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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