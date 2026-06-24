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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfallflucht auf der L3113

Groß-Zimmern (ots)

Am Dienstag (24.06.) am späten Abend, befuhr ein Audi die L3115 von Groß-Zimmern Richtung Gundernhausen. Auf Grund eines Tieres stoppte der Audi bis zum Stillstand. Eine hinter dem Audi fahrende 20-jährige Opel-Fahrerin wollte, um einen Auffahrunfall zu vermeiden, den Audi überholen. Im selben Moment fuhr der Audi jedoch wieder so an, dass die Opel-Fahrerin nach links ausweichen musste und erst in der Böschung zum Stehen kam. Anschließend entfernte sich der Audi, ohne den Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 EUR.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071 9656-0 entgegen.

Sachbearbeiter: Knerr, PK

Gefertigt: Leppig, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Dieburg
Groß-Umstädter-Straße 82
64807 Dieburg
Leppig, POK
Telefon: 06071 / 9656-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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