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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: A67, Viernheimer-Dreieck - Lorsch, Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lampertheim (ots)

Am Dienstag (23.06.2026) gegen 20:54 Uhr befuhr ein 42-jähriger Mann aus dem Raum Stuttgart mit seinem Sportwagen die A67 vom Autobahndreieck Viernheim kommend in Richtung Anschlussstelle Lorsch. Durch einen Reifenplatzer kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Schutzplankenelementen. Anschließend kam das Fahrzeug auf dem Standstreifen zum Stehen. Durch die Kollision wurden diverse Trümmerteile auf die Fahrbahnen in beide Fahrtrichtungen verteilt, wodurch insgesamt drei weitere Fahrzeuge beschädigt wurden. Bis zur Beseitigung der Trümmerteile mussten Fahrspuren der Autobahn, teilweise auch voll, gesperrt werden. Der Fahrer verletzte sich im Verlauf des Unfallgeschehens und wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 300.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Direktion Verkehrssicherheit/Sonderdienste
Polizeiautobahnstation Südhessen
Pupinweg 1
64295 Darmstadt
Berichterstatter: Ertugrul, PK
Telefon: 06151 / 8756-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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