Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Bad König, Zell K92 - Transporter umgekippt, Motorräder flüchten von Unfallstelle

Bad König, Zell K92 (ots)

Am Dienstag (23.06.), gegen 10 Uhr, kam es auf der K92 zwischen Weiten-Gesäß und Zell zu einem Verkehrsunfall mit einer anschließenden Verkehrsunfallflucht.

Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr ein VW-Transporter die K92 in Richtung Weiten-Gesäß, als ihm eine Gruppe Motorradfahrer mit luxemburgischen Kennzeichen entgegenkam. Durch mehrere Überholmanöver der Motorradfahrer kam es fast zu einer Kollision mit dem Transporter, welche der Fahrzeugführer lediglich durch ein schnelles Ausweichen in Richtung Fahrbahnrand verhindern konnte. Infolge des schnellen Lenkvorgangs verunfallte der Transportführer selbst, sodass sein Fahrzeug auf die Seite kippte und auf der Fahrbahn liegen blieb. Die Motorradfahrer setzten ihr Fahrt hierbei unvermindert fort. Durch den Unfall wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt und mit einen Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird mit ca. 10.000EUR beziffert. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten musste die K92 mehrere Stunden gesperrt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Erbach (Tel. 06062-953-0) in Verbindung zu setzen.

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