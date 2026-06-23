Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: 17-Jähriger ausgeraubt

Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Alsbach-Hähnlein (ots)

Nachdem sich in der Nacht zum Sonntag (21.6.), zwischen 0.30 und 1 Uhr, ein Raub in der Gernsheimer Straße zugetragen hat, sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge sollen bislang unbekannte Täter einen 17-Jährigen mit Pfefferspray besprüht, zu Boden gerissen und ihm die Umhängetasche entwendet haben. Die Unbekannten flüchteten anschließend mitsamt der Beute in unbekannte Richtung.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise zu den Kriminellen geben kann, wird gebeten, Kontakt mit den Ermittlerinnen und Ermittlern der Kripo in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell