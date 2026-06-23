Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Verkehrsschild zerkratzt

Staatschutz ermittelt

Darmstadt (ots)

Kriminelle nahmen in der Virchowstraße ein Verkehrsschild ins Visier und beschädigten es mit einem spitzen Gegenstand.

Zwischen Montag (15.6.), 8 Uhr, und Montag (22.6.), 9 Uhr, näherten sich die bislang unbekannten Täter nach derzeitigen Erkenntnissen dem Verkehrsschild, welches in unmittelbarer Nähe zu einem Parkplatz aufgestellt ist. Nachdem sie ein Hakenkreuz auf das Schild geritzt hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der polizeiliche Staatsschutz in Darmstadt hat die Ermittlungen übernommen. Nach ersten Schätzungen hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Virchowstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Kripo, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell